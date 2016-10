Telstar revancheert zich

Foto United Photos/Rob van Wieringen Joël Donald aan de bal voor Telstar. De aanvaller scoorde twee keer.

HEEMSKERK - Telstar heeft zich gerevancheerd voor de blamerende nederlaag vorig seizoen tegen Odin’59. Toen wonnen de Heemskerkers in het kader van de Cup 63 met 3-2 van de profs. Dinsdagavond was Telstar wel sterker: 3-0.

Door Kees van Dalsem - 18-10-2016, 22:50 (Update 18-10-2016, 22:50)

Door de winst won Odin’59 uiteindelijk de Cup 63 en had het dit seizoen recht op de daarbij horende prijs: een oefenwedstrijd op het eigen veld in Heemskerk. Daarnaast wordt Odin ook nog uitgenodigd voor een thuiswedstrijd in het stadion van Telstar.

Maar eerst stond dinsdag de...