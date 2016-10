Geen kapsones op ’t Kopje

Foto United Photos/Koen Suyk Florian Fuchs juicht na zijn doelpunt tegen Oranje-Rood. ,,Het is geen geheim dat we graag kampioen willen worden.’’

BLOEMENDAAL - Je mag appels niet met peren vergelijken maar wie beweert dat Florian Fuchs de beste hockeyer ter wereld is zal door niemand worden uitgelachen.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 21-10-2016, 17:27 (Update 21-10-2016, 17:27)

Florian Fuchs is de laatste die zich met zulke vergelijkingen wil bezig houden. Natuurlijk kan hij goed hockeyen maar al die superlatieven over zijn spel hoeven van hem niet. Noem hem dus niet het hockeyende evenbeeld van Lionel Messi. Daar kan hij niets mee. Hockey is een teamsport. Wie individueel wil excelleren had een andere sport...