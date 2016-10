Zeeburgia is twee maten te groot voor Schoten

HAARLEM - Schoten zag het balletje gaan maar was telkens een stap te laat. Tegen eersteklasser kwam het klassenverschil duidelijk tot uiting en was het aan een uitblinkende doelman Remy Heruer te danken dat het zondag bij 0-4 bleef.

Door Bart Slegers - 23-10-2016, 18:26 (Update 23-10-2016, 18:26)

Voor trainer Jasper Ketting was het een keer interessant om te zien hoe zijn spelers zich zouden profileren tegen een veel sterkere tegenstander met een surplus aan technische bagage. Want wat was het genieten van spelers als Gregory Schaken, Ho-A-Tham Zamoranho en Anwar...