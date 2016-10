’Tevreden over het spel, niet over het resultaat’

VOLLEYBAL - Spaarnestad beleefde een beroerd weekeinde. De vrouwen verloren opnieuw van Tilburg (3-2) en de mannen van Spaarnestad gingen zaterdag onderuit tegen hekkensluiter Erasmus (3-1).

Door Hein ten Berge - 23-10-2016, 18:41 (Update 23-10-2016, 18:41)

,,Ik ben teleurgesteld in het resultaat’’ zei Michiel van der Kuip, coach van de Haarlemse volleybalsters. ,,Maar ik was wel tevreden over het spel van mijn ploeg.’’

Van der Kuip sprak van ’een goede wedstrijd van beide kanten’. Tilburg en Spaarnestad kwamen elkaar vorige week ook al tegen. Toen waren de Brabantsen met 3-1 te sterk en...