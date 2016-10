Tweede plaats IJmuiden na overwinning op UNO

Foto United Photos/Rob van Wieringen Rob Vonk is net te laat om een voorzet van Joshua Dominggus te blokken.

ZATERDAG 3E KLASSE B - De drie punten vergoedden alles, maar als de spelers van IJmuiden denken dat zij in andere duels net zo’n belabberde instelling kunnen tonen als zaterdag in de tweede helft tegen UNO (0-3), dan is de kans gering dat de ploeg om de titel gaat meedraaien.

Door Rinus van der Lugt - 23-10-2016, 18:46 (Update 23-10-2016, 18:58)

,,Dit mag niet gebeuren”, aldus IJmuiden-trainer Anthony Correia. ,,In de rust gaf ik nog aan net zo te blijven spelen als in de eerste helft en toch zag je dat de concentratie...