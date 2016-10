Geen centje pijn in de polder

Foto Orange Pictures/Fred Rotgans Thierry Brinkman is heer en meester over de bal.

ALMERE - Bloemendaal had een gemakkelijke middag in Almere. De plaatselijke hockeytrots werd met 0-9 weggevaagd en de zevende overwinning op rij was een feit.

Door Martijn van Westerop - 23-10-2016, 18:51 (Update 23-10-2016, 18:51)

Met zes verschillende doelpuntenmakers lieten de Mussen gistermiddag weer eens zien dat de ploeg niet afhankelijk is van de brille van een superaanvaller. Bij Bloemendaal kan iedereen in de voorhoede scoren. Een van die doelpuntenmakers was Daniel Beale, Australisch international. Tot de zomer wist hij niet eens dat hij zou aansluiten bij het ensemble dat momenteel het...