Veel animo voor veertiende editie Korfbalweek

HAARLEM - Het Kennemer Sportcentrum is vanaf dinsdagavond tot en met zaterdag decor van de veertiende editie van de Haarlemse korfbalweek. Er komen in totaal 24 ploegen in verschillende poules in actie.

Door Monne Reitsma - 24-10-2016, 11:41 (Update 24-10-2016, 11:41)

De traditionele voorbereiding op het zaalseizoen wint duidelijk aan populariteit. De animo voor het evenement dat georganiseerd wordt door een onlangs opgerichte stichting is ieder jaar groter. De voorzitters van de vier Haarlemse korfbalverenigingen vormen samen het bestuur van deze stichting, die tot doel heeft om de toekomst van het...