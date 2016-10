Zwanenburg en DSOV naar kwartfinale HD Cup

HD CUP - Zwanenburg plaatste zich dinsdagavond voor de kwartfinale van het toernooi om de Haarlems Dagblad Cup. De ploeg van trainer Mehmet Simsek was met 2-0 te sterk voor Spaarnwoude.

Door Hein ten Berge - 25-10-2016, 22:47 (Update 25-10-2016, 22:47)

Tim Hollander zette Zwanenburg voor rust op voorsprong. Mark Mul verdubbelde de marge in het tweede bedrijf. Simsek was uiteraard tevreden met de overwinning maar over het spel van zijn ploeg was hij minder te spreken. ,,Ik vind dat we vanavond met een nulletje of zeven hadden moeten winnen. We zijn heel vaak een-op-een met de keeper gekomen maar speelden het nooit goed uit.’’

DSOV plaatste zich maandagavond al met veel machtsvertoon voor de volgende ronde van de Haarlems Dagblad Cup. De zaterdagtak van Hoofddorp werd in eigen met maar liefst 10-1 van het veld geveegd.

De thuisploeg nam na tien minuten nog wel brutaal de leiding maar daarna kwam DSOV op stoom. Martijn Nelis zorgde met twee doelpunten voor een Vijfhuizense voorsprong waarna Ruben Karelse met een hattrick binnen vijf minuten de stand naar 1-5 tilde. Nog voor rust maakte ook Nelis zijn derde doelpunt van de avond.

Door treffers van Just van Wijk, opnieuw Nelis, Philip Deri en Bianco Carolina liep DSOV na rust uit naar een monsterscore. In de kwartfinale treft de ploeg van Remco van Poeteren het zaterdagteam van Van Nispen dat eerder al te sterk was voor Haarlem/Kennemerland.