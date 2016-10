Halve marathon bij Circuit Run

ZANDVOORT -

In verband met het 10-jarig bestaan van de Zandvoort Circuit Run wordt zondag 26 maart 2017 eenmalig een halve marathon toegevoegd.

Deze halve marathon maakt het hardloopaanbod in Zandvoort compleet. Met de wedstrijd over twaalf kilometer, de vijf kilometer en de Kids Circuit Run van 900 en 2500 meter kan iedereen meedoen. De inschrijving voor alle afstanden is inmiddels geopend via www.zandvoortcircuitrun.nl

Met de komst van de 21,1 km gaat een wens van organisator Le Champion in vervulling. Het parkoers van de twaalf kilometer leent zich ook prima voor een halve marathon. In hetzelfde weekeinde worden ook de wandeltocht 30 van Zandvoort (25 maart) en de fietstocht Omloop van Zandvoort (26 maart) gehouden.