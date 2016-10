Hoofddorp gaat door in HD Cup

HOOFDDORP -

Door Monne Reitsma - 26-10-2016, 22:54 (Update 26-10-2016, 22:54)

De zevende kwartfinalist van de Haarlems Dagblad Cup is bekend. Middels een 3-1 overwinning op Olympia Haarlem wist tweedeklasser Hoofddorp woensdag de volgende ronde te bereiken.

In Hoofddorp opende Dwayne Wondel voor derdeklasser Olympia Haarlem de score. Hoofddorp moest het tempo omhoog gooien en slaagde er in om een kwartier voor tijd via Sergio Cameron op gelijke hoogte te komen. Daarna sloeg de thuisploeg alsnog toe. Via twee treffers van Mahir Unver werd het uiteindelijk 3-1. Winnend coach Jimmy Simons toonde zich na afloop tevreden. ,,Olympia heeft zeker geen slechte ploeg, maar wij zijn wel de hele tijd de bovenliggende ploeg geweest. En dat terwijl ik veel jongens uit het tweede had opgesteld.”