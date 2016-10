Rapid en Apollo staan in finale

KORFBAL - De ploegen van Apollo en Rapid staan zaterdagavond in poule A in de finale van de Haarlemse Korfbalweek. In de poule B/C/D strijden KIOS en Haarlem om de titel.

Door Pim Lemmers - 28-10-2016, 22:22 (Update 28-10-2016, 22:22)

,,KIOS gaat het Haarlem in ieder geval knap lastig maken”, aldus Cock Hendriks van KIOS. Bij de junioren gaan de finales tussen Rapid en BEP (poule E) en Aurora en Haarlem (in poule F).

Aanvankelijk stond Velocitas al met een been in de finale. Maar Rapid was vrijdagavond de grote verrassing tijdens de 14de editie van de Haarlemse Korfbalweek. De ploeg van interim-coach Pieter Schaap won met 19-11 zeer verrassend van Velocitas.

Later op de avond wonnen de Haarlemmers in een spannende ontmoeting ook nog van Blauw Wit 3 met 17-15.

In de finale ontmoet Rapid dus tegenstander Apollo, waar Erik de Boer, vorig seizoen nog Rapid, de huidige trainer-coach is. Voor Oosterkwartier waren de druiven uiteindelijk bijzonder zuur. De ploeg van Edwin Smit won drie partijen op rij. Maar de Haarlemmers hadden een minder goed doelsaldo, waardoor het net buiten de finale viel.

,,Hoe kun je drie maal winnen, en niet in de finale staan”, blikte Edwin Smit met gemengde gevoelens terug. ,,Het toernooi was in ieder geval een prima voorbereiding op de zaalcompetitie, die binnenkort weer begint. Tijdens die competitie treft Oosterkwartier stadgenoot Aurora, die gedurende de week alleen van SDO wist te winnen: 10-11.