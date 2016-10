Kater voor EDO na vroege voorsprong

HAARLEM - EDO en DEM hielden zondag aan de streekderby in de eerste klasse beide een punt over: 2-2. Grote winnaar werd de KNVB. De negen gele kaarten (vijf voor EDO; vier voor DEM) die arbiter Rampersad trok deden de kassa in Zeist lekker rinkelen. Echt onvriendelijk werd het niet.

Door Rob Spierenburg - 30-10-2016, 19:35 (Update 30-10-2016, 19:35)

Beide elftallen hielden een kater over aan de wedstrijd waarvan de winnaar naar de derde positie in de poule zou zijn gewipt. EDO baalde van de remise omdat het een vroege 2-0...