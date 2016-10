’Moet aan gewicht werken’

Foto United Photos/Rob van Wieringen Brenda van Poecke moedigt een jeugdige zwemmer aan.

ZWEMMEN - Allemaal wat kilootjes en jaartjes zwaarder, maar de techniek zat er nog goed in. De oud-topzwemmers van HPC hadden zondag hun reüniewedstrijd in het Haarlemse zwembad De Planeet. En ze waren bloedfanatiek. Aan verliezen hebben kennelijk nog steeds een hekel.

Door Marcel Tabbers - 30-10-2016, 20:17 (Update 30-10-2016, 20:17)

De vlaggetjes van de rugcrawllijn hebben de clubkleuren van de Heemsteedse vereniging. Geel en rood. Misschien is het toeval, maar waarom dan toch de wedstrijd in Haarlem organiseren en niet in het eigen zwembad Groenendaal? „Los van de beschikbaarheid van...