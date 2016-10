Goed herstel Spaarnestad

VOLLEYBAL - Hoe duur een verliespartij is, komt altijd pas een poosje later boven. In het geval van de mannen van Spaarnestad duurde het maar een week. De ploeg van Christophe George herstelde zich zaterdag met een 3-1 overwinning op VV Haaglanden prima van de nederlaag bij Erasmus, maar baalde na afloop des te meer van de verliespunten van voorgaande week.

Door Mart Spierdijk - 30-10-2016, 20:19 (Update 30-10-2016, 20:19)

Hoewel oefenmeester George nog niet teveel in een ’als-verhaal’ wilde vervallen, baalde de coach na afloop nog wel van de averij...