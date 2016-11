Kinheim in overgangsklasse

Archieffoto In 2017 is er op het hoogste honkbalniveau geen stadsderby meer tussen Kinheim en DSS.

HAARLEM - De KNBSB is akkoord gegaan met het plaatsen van Kinheim in de overgangsklasse 2017. Dat houdt in dat de hoofdklasse honkbal uit zeven teams zal bestaan.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 1-11-2016, 20:51 (Update 1-11-2016, 20:51)

,,Ons rookieteam met aanvulling van enkele jongens van de Rabbits zullen onze ploeg in de overgangsklasse vormen. Wij vonden het niet goed om het team bestaande uit jongens van 16 en 17 jaar in de hoofdklasse te laten spelen. Zij kunnen niet vier keer in de week in actie komen omdat ze op die...