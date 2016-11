Levy van Nispen heeft altijd honger naar doelpunten

HAARLEM - Als je een meer dan gemiddelde voetballer bent, wil dat zeker niet altijd zeggen dat je ongehinderd op zoek kan gaan naar het niveau waarop je thuishoort. Of het nu de top is van het amateurvoetbal of zelfs een stapje hoger. Spits Levy van Nispen (20) van de zondagse tweedeklasser United/DAVO laat zien wat je onderweg naar een mooie voetbaltoekomst allemaal kunt tegenkomen.

Door Rob Spierenburg - 3-11-2016, 14:32 (Update 3-11-2016, 15:30)

Het begon bij DCO. Als vijf jaar oud jongetje volgde hij zijn grote broer naar de inmiddels...