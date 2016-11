Zilver Lars Bottelier op 800 meter vrije slag

ZWEMMEN - Op het NK korte baan heeft Lars Bottelier zilver gepakt op de 800 meter vrije slag. Cleo Keijzer won de 50 meter rugslag bij de gehandicapten. Marcel Schouten zwom in de B-finale van de 200 meter vrije slag naar een zesde plaats.

Door Marcel Tabbers - 4-11-2016, 22:15 (Update 4-11-2016, 22:15)

Voor Bottelier was de tweede plaats - in een tijd 8.16,98 minuten - op het NK in het Hoofddorpse Sportcomplex Koning Willem-Alexander een mooie opsteker. ,,Ik had het niet verwacht. Het is nog een persoonlijk record ook van drieënhalve seconde'', jubelde de 19-jarige zwemmer van VZV uit IJmuiden. ,,Na het EJK openwater in september heb ik even gas terug genomen. Eigenlijk ben ik pas zeven weken in training.’’

In de race zelf was trainingsmaatje Jorgos Skotadis veruit de snelste met een tijd van 8.12,35 minuten. De strijd tussen Bottelier en Pepijn Smits was interessanter. Uiteindelijk was de IJmuidenaar in een spannende race 0,02 seconden sneller. ,,Ik had een mooi richtpunt aan Jorgos. Gelukkig won ik van Pepijn met handslag en had ik weer zilver. Net als vorig jaar in Tilburg.''

Cleo Keijzer pakte het goud in een race tegen meervoudig paralympisch medaillewinnares Lisette Teunissen. Via een gecompliceerde puntenberekening bleek de 37,15 seconden voor de Haarlemse zwemster van ZV Haerlem genoeg voor de Nederlandse IPC-titel.

Voor Schouten was zijn tijd (1.51,98) goed genoeg. ,,Ik heb pas vier trainingen gehad dus eigenlijk net weer een beetje het water gevoeld.''