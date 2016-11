Oud-doelman Van Leeuwen doet Terrasvogels das om

SANTPOORT-ZUID - Waterloo nam zondag een nieuwe stap richting lijfsbehoud. Het is nog heel vroeg in het seizoen, maar concurrent Terrasvogels werd na de 1-3 zege al op zes punten gezet op de ranglijst van de vierde klasse D. Gezien de andere uitslagen mag Terrasvogels zich op gaan maken voor een hevig gevecht in de kelder van de competitie. De Santpoorters zijn nu al vijf punten verwijderd van een veilige plaats. Die zeperd tegen buurtgenoot Waterloo kwam geheel op het conto van een voormalige keeper. Linksbuiten Kevin van Leeuwen scoorde de drie goals van de bezoekers waar hij bij VSV vrij recent nog doelman was.

Door Bart Slegers - 6-11-2016, 19:29 (Update 6-11-2016, 19:29)