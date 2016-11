Spaarnestad weer ontspannen

VOLLEYBAL - Eindelijk zag Spaarnestad-trainer Michiel van der Kuip zaterdag weer eens het spel dat hij graag van zijn ploeg ziet. Ontspannen, maar met gezonde wedstrijdspanning. De rust bij de Haarlemse vrouwen zorgde zaterdag ook meteen weer voor een overtuigende overwinning. Sliedrecht Sport 2 werd het slachtoffer: 0-4.

Door Mart Spierdijk - 6-11-2016, 20:23 (Update 6-11-2016, 20:23)

,,Na de wedstrijden tegen Tilburg die je twee keer ongelukkig verliest had de ploeg toch wel een tik gekregen. Met teveel spanning in je lijf, blokkeer je soms in je acties. Dat hebben we...