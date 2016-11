Kennemer Combinatie buigt voor ’Team Loek’

SCHAKEN - Kennemer Combinatie heeft maandag in het toernooi om de Europa Cup voor clubteams zijn eerste nederlaag geleden.

Door Hein ten Berge - 7-11-2016, 21:45 (Update 7-11-2016, 21:49)

Schachgesellschaft Zurich was in het Servische Novi Sad met 5,5-0,5 te sterk voor de Haarlemse schakers. Richard Duijn redde de eer voor KC door na een partij van vijf uur remise overeen te komen met Jonathan Rosenthal. Het duel tegen de Zwitsers had een speciaal tintje aangezien Loek van Wely, in de competitie nog uitkomend voor KC, aan het eerste bord zat.

Van Wely bleek te sterk voor David Klein waarna ook Miguoel Admiraal, Quinten Ducarmon, Lennart Dek en Rob Duijn hun tegenstander moesten feliciteren. ,,We werden vandaag langzaam maar zeker weggespeeld’’, aldus Richard Duijn. ,,Nu zijn we even down maar daarna gaat de focus op de derde ronde. De weg is nog lang.’’

In de eerste ronde boekten de Haarlemmers zondag een ruime 5-1 zege op het zwakke Butrinti uit Albanië. Het toernooi in Novi Sad duurt tot en met zondag.