Brinkman kiest zijn momenten

Foto United Photos/Koen Suyk Daniël Aarts (Bloemendaal) belaagt keeper Peter van Ooik (Qui Vive).

BLOEMENDAAL - Dat koploper Bloemendaal zou winnen van degradatiekandidaat Qui Vive (8-2) was zondagmiddag niet verrassend. Wel dat Jasper Brinkman twee strafcorners mocht nemen en ze allebei wist te benutten.

Door Martijn van Westerop - 13-11-2016, 19:12 (Update 13-11-2016, 19:12)

,,Waar we het eens over zullen hebben?”, herhaalde de jonge verdediger de vraag na afloop van het duel met de ploeg uit De Kwakel waarin Bloemendaal de tiende winst op rij boekte. ,,Laten we het over mooie corners hebben”, zei hij met een glimlach. ,,De eerste zat er goed in. Bij de...