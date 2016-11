Vriendschap als basis

De Haarlemse verdediging stond goed tegen Alkmaar.

HAARLEM - Natuurlijk moet RFC Haarlem na dit seizoen promoveren naar de eerste klasse. Maar coach Walter van Ling wil geen druk leggen op zijn jeugdige ploeg. ,,We bekijken het dit seizoen per wedstrijd. Praten over een kampioenschap kan alleen maar verkrampen.” De Haarlemse rugbyploeg zette zondag wel een goede stap richting de droom door medekoploper Alkmaar met 28-17 te verslaan.

13-11-2016

De afgelopen seizoenen schuurde Haarlem ook al tegen promotie aan. Het lukte steeds niet. Van de ploeg van vorig jaar bleven...