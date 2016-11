HFC knokt zich omhoog

Foto United Photos/Rob van Wieringen Kevin Sterling zoekt een gaatje in de verdediging van HHC Hardenberg.

HAARLEM - Koninklijke HFC heeft zich dankzij een zwaarbevochten 1-0 zege op HHC Hardenberg uit de gevarenzone van de tweede divisie geknokt.

Door Rob Spierenburg - 13-11-2016, 19:48 (Update 13-11-2016, 19:48)

Natuurlijk zal er vorige week een aantal jonge HFC-spelers hebben genoten van het historische decor waarin de uitwedstrijd tegen Jong-Sparta werd afgewikkeld. Toch was het vorige week in Rotterdam veel saaier dan zaterdag op de thuisbasis van HFC. Vijfhonderd toeschouwers waarvan een groot gedeelte was meegereisd met Hardenberg zorgden voor een sfeer die bij de top van het amateurvoetbal hoort....