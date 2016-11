Van der Kuip: ’We waren te slordig’

Foto United Photos/Rob van Wieringen De speelsters van Spaarnstad bejubelen een punt, maar gaan uiteindelijk toch nipt onderuit tegen naaste concurrent VoCASA.

HAARLEM - Spandoeken, toeters en een hoop publiek op de geïmproviseerde tribunes in de Beijneshal. Dit alles om afgelopen zaterdag de dames van volleybalploeg Spaarnestad aan te moedigen. De vrouwen staan aan kop in de competitie en konden een gat slaan door directe concurrent VoCASA te verslaan. In een zinderend duel slaagde Spaarnestad daar niet in: 2-3.

Door Patrick Moeke - 13-11-2016, 20:31 (Update 13-11-2016, 20:31)

Ze leken al verslagen, kwamen terug en stonden zelfs even op voorsprong. Maar uiteindelijk verloren de dames van Spaarnestad de beslissende vijfde set met 16-14....