ZPCH zakt naar tiende plaats

HOOFDDORP - Na de tweede ronde van de verenigingszwemcompetitie is ZPCH iets verder weggezakt in de A-klasse.

Door Marcel Tabbers - 15-11-2016, 15:03 (Update 15-11-2016, 16:30)

Dat ZPCH van de zevende naar de tiende positie zakte, had trainer Sjaak Kagchelland min of meer ingecalculeerd.

„We hebben een zwaar weekeinde achter de rug met het Nederlands kampioenschap in eigen huis. Veel zwemmers waren daar vrijwilliger en nu moesten ze zelf weer het water in. Ondanks het verlies gaan we onze doelstelling ruimschoots halen. We willen handhaven.”

Positieve uitschieter bij de Hoofddorpse club waren de ’oudste’ mannen. Zo zwom Ruud Holswilder 33,63 seconden over de 50 meter schoolslag en was Kagchelland ook blij met de resultaten van László Jüllich (100 meter vlinderslag in 1.05,62) en Sander Kirillova (200 meter vrije slag in 2.00,49).

Bij de vrouwen zwom Zoë van der Aart naar een persoonlijk record (5.16,83) op de 400 meter wisselslag. Kagchelland had nog wel een zorgpunt. „Bij de jongere jongens en jeugd hebben we elf van de dertien keer een vervangende tijd. Niets om bang van te worden. Geen drama, maar daar valt nog veel progressie te boeken.”

De zwemploeg van ZV Haerlem bleef – ondanks goede prestaties van Deveny Stijnman, Naomi Schotvanger, Roy en Nick van der Wouda – hangen op de 25e plaats in de B-klasse. De ploeg heeft nog twee rondes om degradatie af te wenden. DWT zakte van de vijftiende naar de twintigste positie in de C-klasse.

Dit artikel is ook in de nieuwsbrief verschenen. Bent u nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief? Meldt u zich dan hier aan!