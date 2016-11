Hillegom is eerste halve finalist in HD Cup

HILLEGOM - De eerste halve finalist van de Haarlems Dagblad Cup 2016/2017 is bekend. Hillegom plaatste zich donderdagavond ten koste van RCH bij de laatste vier. In Hillegom won de thuisploeg donderdagavond met 4-0.

Door Monne Reitsma - 17-11-2016, 22:31 (Update 17-11-2016, 22:31)

Op voorhand was Hillegom natuurlijk al de favoriet. De ploeg van trainer Arend Jan Kranenburg speelt immers in de eerste klasse terwijl RCH in de vierde klasse actief is. Toch was dat klassenverschil niet meteen in de stand te zien. Bij rust was het namelijk nog steeds 0-0.

Als RCH al hoopte op een stunt dan was de kans daarop na een kwartier spelen in de tweede helft wel verdwenen. Binnen die vijftien minuten waren achtereenvolgens Joey Shobi, Aiden Ryan en Nick van Staveren trefzeker voor Hillegom. Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Jeroen Bakker bepaalde uiteindelijk de eindstand op 4-0.

De volgende kwartfinale wordt zaterdagmiddag gespeeld. De zaterdagploeg van United/Davo ontvangt dan het zondagteam van Hoofddorp. De aftrap in Haarlem is om 14 uur. Woensdag 30 november spelen DSOV en Van Nispen zaterdag vanaf 20.30 uur tegen elkaar om een plek in de halve finales.

De laatste kwartfinale gaat tussen EDO en Zwanenburg. Voor deze ontmoeting is nog geen datum vastgesteld. De Haarlemmers plaatsten zich namelijk pas woensdagavond als laatste bij de resterende acht ploegen. Op eigen veld was EDO met 6-1 duidelijk te sterk voor Overbos zaterdag.