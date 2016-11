Voetje voor voetje door de Tarzanbocht

ZANDVOORT - Het is zaterdag 19 november. Een graad of zes. De duinen kleuren grijsgeel. De stranden zijn leeg. Net als de hoofdtribune op het circuit van Zandvoort. Vanaf zee drijft de ene dreigende lucht na de andere binnen. Toch wordt er op de racebaan geknokt om posities. Dat kan maar één ding betekenen: het autosportwinterseizoen is begonnen.

Door Rob Spierenburg - 20-11-2016, 16:37 (Update 20-11-2016, 16:37)

Het Winter Endurance Kampioenschap bestaat uit drie lange afstandsraces waarvan de Zandvoort 500 de eerste is. De uit twee rijders bestaande 26 equipes hebben...