Bloemendaal niet langer ongeslagen

Foto Orange Pictures/Gino van Outheusden. Glenn Schuurman en Florian Fuchs van Bloemendaal balen na de nederlaag tegen Rotterdam.

ROTTERDAM - Aan de ongenaakbaarheid van Bloemendaal is een eind gekomen. Rotterdam bleek in eigen huis met 3-2 te sterk voor de tot zondag ongeslagen koploper.

Door Martijn van Westerop - 20-11-2016, 17:36 (Update 20-11-2016, 17:36)

Coach Michel van den Heuvel moet het in de staart van de eerste seizoenshelft doen met een krappe selectie. Middenvelders Daniel Beale en Blake Govers zijn in thuisland Australië en aanvaller Roel Bovendeert heeft een zware knieblessure. Dus deed de coach een beroep op een oudgediende: Eby Kessing. De in 2014 gestopte middenvelder deed een aanzienlijk...