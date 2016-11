United/DAVO bekert door na strafschoppenserie

DISTRICTSBEKER - Vanwege de weersomstandigheden werd zondag slechts één bekerwedstrijd gespeeld. De duels AGB tegen Koninklijke HFC 2 en ASV’65 tegen EDO werden afgelast. Alleen United/DAVO kwam in actie. De tweedeklasser bekert door na een heldenrol van keeper Vincent Hofman tijdens de strafschoppenserie tegen Bergen.

Door Simon Luybé - 20-11-2016, 18:22 (Update 20-11-2016, 18:22)

Na negentig minuten stond er 1-1 op het scorebord. ,,We speelden dan wel op kunstgras, het was geen doen. De scheidsrechter liet de beslissing om te spelen over aan beide teams. De wil was er maar op...