Pax domineert bij NK teams

Foto United Photos/Rob van Wieringen Eythora Thorsdottir voor Pax Haarlemmermeer in actie op de balk.

HOOFDDORP - In de Willem Alexanderhal in Hoofddorp werd dit weekeinde het Nederlands kampioenschap voor damesteams gehouden. Niet minder dan vier teams van Pax Haarlemmermeer eindigden op de hoogste trede van het erepodium. Ook voor Bato Haarlem was er succes. Bij de jeugdturnsters werd het Bato-team nationaal kampioen.

Door Freek Guit - 20-11-2016, 18:41 (Update 20-11-2016, 18:41)

Bij de senioren in de eredivisie trad Pax op volle oorlogssterkte aan. Het team bestaande uit Eythora Thorsdottir, Sherine El Zeiny, Dyo Supriana Mandy Maghoub en Kirsten Polderman was vastbesloten de titel in eigen...