Stuifbergen verder als reliever

Foto ANP/Robin van Lonhuijsen Tom Stuifbergen gooide afgelopen zomer de eerste vijf innings voor Nederland in de finale van de Honkbalweek Haarlem.

HAARLEM - Het jaar 2016 gaat niet de boeken in als het meest succesvolle van honkballer Tom Stuifbergen. Blessures liepen als een rode draad door het seizoen van de Haarlemse werper. In 2017 wacht in de hoofdklasse een nieuwe uitdaging bij een andere club en internationaal deelname aan het meest prestigieuze evenement ter wereld, de World Baseball Classic.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 27-12-2016, 9:00 (Update 27-12-2016, 10:50)

,,Eigenlijk had ik mij deze winter aan mijn elleboog moeten laten opereren. Met een relatief kleine ingreep zou ik weer redelijk pijnvrij kunnen gooien....