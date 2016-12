Vakantie met veel tennis

Foto United Photos/Remco van der Kruis Ritchie Kruunenberg: ,,Ik heb de laatste jaren heel grote sprongen gemaakt.’’

VIJFHUIZEN - Als hij dan toch even in Nederland is, kan hij net zo goed meedoen aan de Haarlemse Tennisweek. Voor de ouders van Ritchie Kruunenberg is het de ideale gelegenheid om te zien of hun 21-jarige zoon progressie heeft geboekt.

Door Arnold Aarts a.aarts@hollandmediacombinatie.nl - 29-12-2016, 21:53 (Update 29-12-2016, 21:53)

Kruunenberg besloot drieënhalf jaar geleden te gaan tennissen en studeren in de Verenigde Staten. Hij begon op de Ohio Dominican University en is via de Morehead State University inmiddels beland op de University of Alabama.

Het bevalt hem buitengewoon in Amerika, omdat...