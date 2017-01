Verdonkschot langer bij HFC

HAARLEM - Ted Verdonkschot is ook volgend seizoen trainer van Koninklijke HFC. De 53-jarige Haarlemmer is bezig aan zijn eerste seizoen aan de Spanjaardslaan.

Door Hein ten Berge - 2-1-2017, 14:41 (Update 2-1-2017, 14:54)

,,We zijn blij dat de samenwerking wordt verlengd, omdat we bij HFC in het algemeen streven naar langdurige samenwerking, ook met trainers. Dat komt ons beleid en de stabiliteit van onze opleiding ten goede’’, aldus het bestuur van de Haarlemse voetbalclub.

Tijdens een drukbezochte ledenvergadering werd begin december ingestemd met het werken met contractspelers. Daarmee heeft HFC ervoor gekozen om in de top van het amateurvoetbal actief te blijven.

De ervaren Verdonkschot werkte eerder bij onder meer Rijnsburgse Boys en HHC Hardenberg.

HFC bezet halverwege het seizoen de elfde plek in de tweede divisie. Wanneer de ploeg zich handhaaft, is aan de doelstelling voldaan.