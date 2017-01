Schaatsster Maud Wijtkamp: 'Zou graag podiumplaats halen'

Foto Orange Pictures/Vincent Riemersma Maud Wijtkamp: ,,Nu ik vaker voorin rijd, word ik ook steeds beter geaccepteerd.”

HAARLEM - Overdag houdt Maud Wijtkamp uit Haarlem zich als fiscaal juriste bezig met belastingaangiftes en andere complexe zaken. In haar vrije tijd staat ze op het ijs en maakte ze furore als marathonschaatsster. Zondag deed ze mee aan het NK Marathon in Thialf en eindigde (door een valpartij voor haar) als vierendertigste.

Door Natasha Smit - 2-1-2017, 14:50 (Update 2-1-2017, 15:40)

De meeste marathonschaatsers zijn niet zo hoop opgeleid. Erik Hulzebosch was boer, de broertjes Hoolwerf werken bij hun vader in een aannemersbedrijf en Henk Angenent, die in 1997 de...