Alliance’22 onderuit in drie finales

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Ogen dicht en koppen op goed geluk tijdens de finale onder 9 jaar.

HAARLEM - Met een verbeten blik op zijn gezicht probeert een spelertje van DSS zijn tegenstander van EDO te passeren. De actie slaagt en even later klinkt er gejuich omdat er is gescoord. Met de finales werd woensdag de twintigste editie van het Boarding Cup toernooi bij Olympia Haarlem afgesloten.

Door Monne Reitsma - 4-1-2017, 22:10 (Update 4-1-2017, 22:27)

De laatste finale was die tussen de seniorenploegen van Alliance’22 en Wijk aan Zee. De Haarlemse ploeg ging na een aantrekkelijke wedstrijd met 4-6 onderuit.

De jeugdploegen van DSS en EDO in de...