Lezing over Numan en de arrogantie

Joop Böckling gaat op de schouders nadat Haarlem in 1981 kampioen is geworden van de eerste divisie na een overwinning op FC Amsterdam. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Niemand staat te kijken van een voordracht over Rembrandt in het Rijksmuseum. Net zo vanzelfsprekend vinden de initiatiefnemers de lezing in Museum Haarlem over de profvoetbalclub die de stad tot en met 2010 rijk was. Zondag 15 januari is het zover.

Door Arnold Aarts a.aarts@hollandmediacombinatie.nl - 6-1-2017, 9:31 (Update 6-1-2017, 9:31)

In het museum aan Groot Heiligland is sinds eind november de expositie Haarlem Sportstad te zien. Tot en met eind mei kunnen geïnteresseerden een blik werpen op de rijke sportgeschiedenis van de stad. Een ideale mogelijkheid voor een lezing...