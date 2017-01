Van wonderkind tot vader

Foto United Photos/Paul Vreeker Anish Giri laat zich niet alleen fotograferen maar blijkt zelf ook overweg te kunnen met een camera.

HAARLEM - Een wonderkind is hij al lang niet meer. De 22-jarige Anish Giri, getrouwd en sinds kort vader, is uitgegroeid tot het boegbeeld van de Nederlandse schaakwereld.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 10-1-2017, 16:59 (Update 10-1-2017, 16:59)

Dinsdag was hij in de Vishal ter promotie van het Tata Steel Chess-toernooi dat op 25 januari de Philharmonie aandoet. ,,Leuk dit’’, sprak Giri gemeend. ,,Nee hoor, het is helemaal niet vervelend om te doen. Ik ben hier met vrienden en we maken er een leuke dag van. Daarbij krijgen we nog een lunch...