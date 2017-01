Pioniers blijft in hoofdklasse spelen

HOOFDDORP - Hoofdklasser Hoofddorp Pioniers zal hoe dan ook deelnemen aan de honkbalcompetitie als deze in april van start gaat. Alleen is nog niet duidelijk met welke spelers dat precies zal gaan gebeuren.

Door Theo Plasschaert - 12-1-2017, 12:22 (Update 12-1-2017, 12:22)

Hoewel al langer bekend was dat hoofdsponsor Vaessen het contract niet zou verlengen, mocht dit bericht in overleg met de voormalige sponsor pas officieel op 1 januari van dit jaar naar buiten worden gebracht. ,,We hebben daarmee toch wat tijd verloren, want de speurtocht naar een nieuwe hoofdsponsor heeft...