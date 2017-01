’Ik hou het nog wel even vol’

Foto ANP Frank de Wit was snel klaar tijdens de Olympische Spelen.

HAARLEM - Voor Frank de Wit (20) was 2016 een jaar om niet zo snel te vergeten. De judoka van het Haarlemse Kenamju brak definitief door bij de senioren met als hoogtepunt plaatsing voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In Brazilië lag hij er echter al in de eerste ronde uit, maar hij is er op gebrand om het de volgende keer beter te doen. ,,Ik blijf nog wel tot mijn dertigste judoën.’’ Een gesprek aan de hand van vijf steekwoorden.

