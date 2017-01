Terugblik met trots én wrok

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Oud spelers Piet Keur, Luc NIjholt en Martin Haar voorafgaande aan de lezing over HFC Haarlem.

HAARLEM - In het nagelnieuwe Museum Haarlem in het Groot Heiligland trakteerden auteur Jan Jaap van den Berg en City Event Manager Michael Struis een bescheiden aantal belangstellenden in een al even bescheiden zaaltje op een lezing over de in 2010 ter ziele gegane voetbalclub HFC Haarlem.

Door Rob Spierenburg - 15-1-2017, 20:26 (Update 15-1-2017, 20:26)

Om en om blikten de twee Haarlem-supporters in hart en nieren terug op de ruim 120 jaren waarin de Roodbroeken actief waren. Trots voerde de boventoon. Maar ook wrok klonk uit de woorden van het...