’Zenuwen ken ik bijna niet’

Foto Martin de Haan Mel van der Kolk: ,,Het liefst zou ik wereld- of olympisch kampioen worden. Daar werk ik dagelijks keihard voor.”

ZWANENBURG - Voor trampolinespringer Mel van der Kolk (16) is 2017 een belangrijk jaar. Nadat hij eind 2015 een zware beenblessure opliep vocht hij hard voor een terugkeer op het hoogste niveau. Het leverde hem in juni 2016 de nationale juniorentitel op. Maar Van der Kolk wil meer. „Ik ben nu beter dan ooit. 2017 is het jaar om te knallen.”

Door Lisa Deen - 20-1-2017, 21:13 (Update 20-1-2017, 21:13)

Natuurlijk had hij dat het liefst in 2015 al gedaan. „Ik was destijds in topvorm. In voorbereiding op de WK deed...