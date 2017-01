Het ongelijk van Max Euwe

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Mieke Clausen achter het bord tijdens het Tata Schaaktoernooi.

WIJK AAN ZEE - Tata Steel Chess is wereldwijd ongetwijfeld het enige sportieve evenement waar je bij tijd en wijle kunt ruiken wie de hoofdsponsor is.

Door Rob Spierenburg - 23-1-2017, 19:24 (Update 23-1-2017, 19:24)

Maandag was zo’n dag. Een mild windje uit het zuiden blies de penetrante geur van smeulende cokeskolen richting Wijk aan Zee en maakte het dorpje ietsje minder idyllisch. De amateurschakers klagen niet over het ongemak. Het is immers aan de staalgigant te danken dat hun geliefde tienkamp ook in 2017 wordt verspeeld.

Even na één uur doen...