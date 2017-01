Stormvogels op zaterdag

IJMUIDEN - De leden van IJVV Stormvogels hebben maandag unaniem ingestemd met het plan om vanaf aankomende zomer volledig op de eigen jeugd en het voetballen op zaterdag in te zetten.

,,Stormvogels wil zich ook in de toekomst blijven onderscheiden, maar daar is wel een nieuwe visie op de vereniging voor nodig”, legt voorzitter Nico Stoker uit. ,,Het is een maatschappelijke trend om de zondag anders in te vullen. Dat merk je aan onze jonge senioren. Zij kiezen er steeds vaker voor...