Meersquash doet goede zaken in Beverwijk

HOOFDDORP - Meersquash heeft woensdagavond de koppositie in de eredivisie squash veroverd. De Hoofddorpers wonnen zelf met 3-11 bij Max Sports in Beverwijk en zagen naaste concurrent Twente, dat de koppositie in handen had, verrassend met 3-10 verliezen van Your Life.

Door Van onze verslaggever - 26-1-2017, 10:55 (Update 26-1-2017, 10:55)

Door de uitslagen van woensdag is Meersquash nu koploper met 63 punten uit zeven wedstrijden. Victoria Rotterdam volgt op één punt terwijl Twente 57 punten heeft.

In de thuiswedstrijd verloor Meersquash nog met 3-9 van Max. De return verliep een stuk voorspoediger....