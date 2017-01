BSM knokt zich naar ruime zege op DIO

BENNEBROEK - Tijdens de eerste duels van de tweede seizoenshelft in de vierde klasse D kon er al worden gesproken over de ‘eerste’ kleine finale. BSM tegen DIO was er één om je qua spanning op de ranglijst op te verheugen. In een verwachte matige confrontatie kregen de toeschouwers toch zeven treffers voorgeschoteld. BSM was de gelukkigste met een wat geflatteerde 5-2 zege.

Door Bart Slegers - 29-1-2017, 19:49 (Update 29-1-2017, 19:49)