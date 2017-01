DSS en Pioniers naar Hazenkamp

HAARLEM - De honkbalploegen van DSS en Hoofddorp Pioniers hebben hun oefenprogramma’s voor het aankomende seizoen vastgesteld.

Door Theo Plasschaert - 30-1-2017, 9:22 (Update 30-1-2017, 9:22)

Hoofdklasser DSS begint zaterdag 11 maart met een uitwedstrijd bij Quick Amersfoort. Een dag later wordt in Haarlem gespeeld. Een week later doet de ploeg van coach Jerry Breek mee aan het Loek Loevendie toernooi in Amsterdam.

Het Hoofddorpse Pioniers speelt dat weekeinde een driekamp met het eigen overgangsklasse team en RCH.

Zowel DSS als Pioniers doen in het weekend van 25 en 26 maart mee aan...