Tuur redt punt voor EDO

Foto United Photos/ Rob van Wieringen VSV-aanvaller Mitchel Bormann probeert voor Daan Siegerist (EDO) te komen.

HAARLEM - Het leek EDO leuk om op zaterdagavond te spelen. Een overwinning en dan een feestje bouwen in de kantine. Alleen tegenstander VSV wilde niet meewerken. Het is dat Elroy Tuur diep in blessuretijd de 1-1 maakte.

Door Simon Luybé - 5-2-2017, 20:01 (Update 5-2-2017, 20:01)

,,Het was een voorzet van Achraf (Douiri red.). De bal viel tussen de verdediging en de keeper in. Hij werd licht getoucheerd door mij en via de binnenkant van de paal werd het een doelpunt”, omschreef Tuur de belangrijke treffer die tot de 1-1...