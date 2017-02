Dylan Speelman op dreef voor Schoten

HAARLEM - Zo kijk je vorige week nog naar beneden en zo ben je een week later na een huzarenstukje opeens een subtopper. Schoten legde zondag met 5-0 het Amsterdamse Arsenal duidelijk over de knie.

Door Bart Slegers - 5-2-2017, 20:01 (Update 5-2-2017, 20:01)

Alles wat tegen Laren ’99 nog ontbrak, was in eigen huis wel aanwezig. Naast wat geluk was passie en inzet bij iedere speler ruimschoots aanwezig. En de treffers waren van grote schoonheid.

In de derde klasse C zijn de geringe verschillen op de ranglijst de grote boeiende factor....