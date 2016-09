Telstar klaart de klus

Foto Orange Pictures/Jeroen Meuwsen De sterk spelende Liban Abdulahi laat Simon van Zeelst van JVC Cuijk achter zich.

CUIJK - Telstar deed wat er van een profclub verwacht mag worden wanneer het in het bekertoernooi is gekoppeld aan een amateurvereniging. De ploeg van trainer Michel Vonk klaarde het toch best lastige klusje in Cuijk zonder met overdreven veel energie te smijten: 1-3.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 20-9-2016, 22:57 (Update 20-9-2016, 22:57)

Het zijn van die wedstrijden waaraan voor een club als Telstar weinig eer valt te behalen. Wanneer je wint is dat niet meer dan logisch. Mocht je onverhoopt struikelen dan sla je een modderfiguur.

Tegen JVC Cuijk was het...