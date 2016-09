Dijks: ’Balen van die tegengoal’

Foto United Photos/Rob van Wieringen Doelpuntenmaakster Katja Snoeijs zit in de tang bij twee speelsters van PEC Zwolle.

VELSEN-ZUID - Om aanspraak te maken op de vierde plek, dit seizoen waarschijnlijk het hoogst haalbare voor de vrouwen van Telstar in de eredivisie, moest er vrijdagavond worden gewonnen door de Velsense vrouwen. Het nog puntloze PEC Zwolle kwam op bezoek. Telstar slaagde niet in zijn opdracht. Na een matig duel was de eindstand 1-1.

Door Monne Reitsma m.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 30-9-2016, 22:25 (Update 30-9-2016, 22:35)

Beide ploegen werkten een plichtmatige eerste helft af. Kansen waren er nauwelijks. Telstar kwam niet verder dan een te hoog schot van Babiche Roof, terwijl Zwolle middels...